США працюють над передачею Україні артилерії — Псакі

Псакі повідомила, що США передадуть Україні артилерію/Фото: ООС, Reuters, колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні артилерію. Наразі над цим триває робота.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Деталі

За словами Псакі, помічник президента Джо Байдена провів розмову з представниками України, під час якої порушувалося питання військової допомоги.

Інших деталей наразі невідомо.

США нададуть Україні "зброю, яка їй потрібна"

США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії, заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

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Адміністрація Байдена направить в Україну додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав військовими злочинами.

"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським (військ) і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють… (військові) злочини", — сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.

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