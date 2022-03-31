США вдарили санкціями по найбільшому виробнику мікросхем РФ

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США запровадили нові санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, які націлені на операторів технологічного сектора. Як повідомляє Міністерство фінансів США, це зроблено для того, щоб не дати Москві ухилитися від санкцій і розширити санкційні повноваження Вашингтона.

"США продовжує накладати серйозні санкції на Росію за неспровоковану і невиправдану війну проти України, націливши їх на операторів у російському технологічному секторі, щоб запобігти його ухиленню від багатосторонніх санкцій і критичних західних технологій, що закуповуються", — йдеться в заяві.

До списку потрапили 21 юридична та 13 фізичних осіб, що мають відношення до технологічних компаній, які відіграють важливу роль у військовій машині Російської Федерації. Санкції введені зокрема проти акціонерного товариства "Мікрон", найбільшого російського виробника та експортера мікроелектроніки та найбільшого в Росії виробника мікросхем.

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Мінфін також визначив, що три нові сектори економіки Російської Федерації підлягають санкціям.

"Мінфін розширив санкційну владу для включення аерокосмічних, морських та електронних секторів російської економіки. Сьогоднішні акції є частиною всеосяжної відповіді на обмеження секторів, які необхідні для забезпечення вторгнення Путіна в Україну", — йдеться в заяві.

Санкції Великої Британії

Велика Британія також ввела подальші санкції проти 12 російських громадян та дві медійні організації, повідомляє CNN.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс сказала, що санкції спрямовані на "російських пропагандистів та державні ЗМІ, які розповсюджують брехню про незаконне вторгнення Путіна в Україну".

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Серед людей, які потрапили під санкції, опинилися, зокрема, відомий російський журналіст та телеведучий Сергій Брильов та керівник міжнародного радіомовлення "Супутник" Антон Анісімов.

Брильов, який є заступником директора державних російських ЗМІ, звинувачується урядом Британії в активній участі у "поширенні дезінформації Кремля про вторгнення Росії в Україну". Брильов, який раніше жив у Великій Британії, більше не зможе отримувати доступ до будь-якого з його активів у цій країні або продовжити ділові відносини.

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