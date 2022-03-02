США ввели проти РФ заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу

США знову вводять санкції проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки ввели проти Російської Федерації заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу. Такі санкції РФ отримала через своє продовження вторгнення до України.

Про це заявили у Білому домі.

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"Експортний контроль націлений на переробку нафти, ключове джерело доходів, яке підтримує російську армію. За допомогою контролю за експортом обладнання для видобутку нафти та газу Міністерство торгівлі введе обмеження на експорт технологій, які будуть підтримувати переробні потужності Росії в довгостроковій перспективі. Сполучені Штати і наші союзники та партнери не мають стратегічного інтересу в скороченні глобальних постачань енергії — ось чому ми виключили платежі за енергоносії з наших фінансових санкцій. Але ми, наші союзники та партнери поділяємо сильну зацікавленість у тому, щоб з часом Росія втратила статус провідного постачальника енергоресурсів. Ці дії сприятимуть досягненню цієї мети, захищаючи при цьому американських споживачів", — йдеться на сайті Білого дому.

Путін та санкції

Американські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін не чекав настільки жорстких санкцій від світової спільноти за вторгнення до України.

Спецслужби дізналися від високопоставленого джерела – президент РФ відчув, що обмеження Заходу загострили ситуацію в Росії більше, ніж він міг собі уявити. Проте які саме санкції сильно розлютили Путіна, невідомо.

Повідомляється, що поведінка Путіна стала "вкрай тривожною і непередбачуваною" за останні дні.