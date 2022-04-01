США вводять санкції проти 120 організацій із РФ та Білорусі

Санкції пов'язані з оборонним, аерокосмічним та морським секторами/Фото: колаж: "Сьогодні"

США вводять експортні санкції проти 120 структур із Росії та Білорусі, пов'язаних з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У збірнику офіційних документів американського уряду йдеться, що всі внесені до чорного списку організації діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Раніше в Білому домі повідомляли, що включення до цього переліку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати американські високі технології без ліцензії, в якій в більшості випадків їм буде відмовлено.

Мінторг США внесло до чорного списку зокрема КДБ Білорусі, спецпідрозділ КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВС Білорусі.

Відомство вносить юрособи з РФ до чорного списку за придбання забороненої експортними обмеженнями продукції для підтримки військової модернізації. Відомство також запроваджує щодо внесених до чорного списку юросіб РФ презумпцію відмови при видачі експортних ліцензій.

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Кулеба та Блінкен обговорили нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили кроки для економічного та військового зміцнення нашої країни, а також нові санкції проти Росії.

"Обговорили з держсекретарем Блінкеном кроки з економічного і військового зміцнення України, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші російські атаки. Вдячний США за вже надану підтримку. Настають нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі", – повідомив Кулеба.

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