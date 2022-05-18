США запустили проєкт зі збирання доказів військових злочинів РФ в Україні

США допоможуть Україні розслідувати злочини РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Державний департамент США оголосив про створення проєкту Conflict Observatory — для збору, аналізу та надання широкого доступу до доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злодіянь в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

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Деталі

Програма охоплює документування, перевірку і поширення свідоцтв з відкритих джерел.

"Conflict Observatory аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання в поточних та майбутніх механізмах підзвітності. Це охоплює в себе підтримку суворих процедур ланцюга поставок для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях. Онлайн-платформа буде відкрито публікувати документацію Conflict Observatory, щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації та пролити світло на зловживання", — йдеться у повідомленні.

Програма створюється з початковими інвестиціями в розмірі 6 мільйонів доларів США, а в майбутньому фінансування буде надходити від Європейської ініціативи демократичної стійкості (EDRI).

У березні Білий дім оголосив про виділення EDRI не менше 320 мільйонів доларів для зміцнення демократичної стійкості, просування зусиль з боротьби з корупцією та заохочення дотримання прав людини в Україні та регіоні.

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"Ця нова програма спостереження за конфліктами є частиною низки зусиль уряду США як на національному, так і на міжнародному рівнях, спрямованих на забезпечення відповідальності за жахливі дії Росії в майбутньому. ... Ми очікуємо, що інші міжнародні партнерські організації приєднаються в міру реалізації програми. Звіти та аналізи будуть доступні онлайн на вебсайті ConflictObservatory.org", — додали в Держдепі.

США виділили $40 млрд для України — на що підуть кошти?

За словами президента України Володимира Зеленського, кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім вони підуть на зброю та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

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