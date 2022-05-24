Стало відоме місце зустрічі "Рамштайн-3"

Ллойд Остін розповів про наступну зустріч "Рамштайн-3". Фото: колаж "Сьогодні"

У Пентагоні оголосили місце та час нової зустрічі міністрів оборони на німецькій авіабазі "Рамштайн" щодо підтримки України у війні з Росією. Так, наступна зустріч відбудеться 15 червня. Вона пройде у Брюсселі.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає "УНН".

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"Цього разу ми зберемося особисто 15 червня з нагоди проведення у Брюсселі міністерської оборони НАТО", – сказав Остін.

Він додав, що "це не буде захід НАТО".

Зустріч у "Рамштайні" пройшла успішно: Резніков показав "нове озброєння" для України

Зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вдячний главі Пентагону Ллойду Остіну за його лідерство у форматі "Рамштайн", до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, які повинні змінити гру на полі бою!" – написав він.

Крім цього, до допису він додав зображення бойової космічної станції у всесвіті "Зоряних війн".

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