Стало відомо, чому генсек НАТО скасував зустріч із Шольцем

Генсек захворів / Фото: Колаж: Сьогодні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг екстрено скасував свій візит до Берліна через зараження оперізуючим лишаєм. Про це із посиланням на представника Альянсу пише Reuters.

"У нього діагностовано оперізувальний лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", – сказав представник НАТО.

Що таке оперізувальний лишай

Це захворювання, яке має гострий інфекційний характер і заразне для оточуючих, що характеризується односторонніми герпетиформними висипаннями на шкірі з сильним больовим синдромом. Збудник – вірус вітряної віспи.

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Передісторія

9 червня генсек НАТО повинен був прибути до Німеччини для зустрічі з канцлером Олафом Шольцем, а також із міністром оборони Крістін Ламбрехт. У центрі уваги зустрічі мало бути обговорення підготовки до саміту НАТО, що відбудеться у Мадриді наприкінці червня.

Саміт НАТО

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді з 28 по 30 червня. Нова стратегічна концепція Альянсу, яку планується прийняти на саміті, включатиме Китай, а також зміну ставлення до Росії. На заході буде присутній президент США Джо Байден. Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили також свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "дива". Але тут же додав, що передумов для цього немає. Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.