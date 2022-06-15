"Ставки надто високі". Остін відкрив "Рамштайн-3" грізним натяком

Ми не можемо зволікати з допомогою Україні – Остін. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі Контактної групи з оборони України закликав не послаблювати постачання зброї. За його словами, Захід повинен посилювати військову підтримку України та не зволікати, адже ставки дуже високі – широкомасштабне вторгнення Росії ставить під загрозу безпеку Європи та світовий порядок, що ґрунтується на правилах.

Промова Остіна транслювалася на Youtube-каналі Україна 24.

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"Я вдячний значній військовій допомозі, яку контактна група (країн формату "Рамштайн". – Ред.) вже надала. Але ми не можемо собі дозволити зволікати та втрачати темп – ставки дуже високі", – сказав він.

За словами Остіна, Росія зосередила увагу на Донбасі, використовує далекобійну зброю та продовжує невибіркові бомбардування. Він зазначив, що перебуває у тісному контакті з міністром оборони Олексієм Резніковим і намагається задовольнити потреби українських сил, зокрема у далекобійній зброї.

Крім того, Остін нагадав, що США постачали Україні гаубиці, гелікоптери, контрбатарейні радари, Javelin та іншу зброю. За його словами, Вашингтон має намір ще більше розширювати можливості української армії, зокрема постачатиме РСЗВ HIMARS.

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"Це (постачання HIMARS. – Ред.) значно посилить можливості України. Особливо у комбінації з додатковими постачаннями "натовських" ракетних систем від Великої Британії та інших партнерів", – сказав він.

Остін закликав учасників зустрічі докласти ще більших зусиль, щоб переконатися, що Україна може захистити себе, своїх громадян та свою територію.

"Ми повинні посилити нашу загальну відданість самозахисту України і ми повинні підштовхувати себе навіть ще сильніше, щоб забезпечити, щоб Україна могла захищати себе, своїх громадян та свою територію. Але не треба помилятися: неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії не лише становить небезпеку для України, це і загроза європейській безпеці", – наголосив Остін.

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