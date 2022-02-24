Столтенберг: Росія відмовилася від політичного рішення

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО закликало Росію до дипломатії, однак вони відмовилися від цього і обрали шлях військового конфлікту.

Про це він сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.

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"Ми попереджували, що буде вторгнення. Те, що сталося цього ранку – наші розвідки прогнозували і закликали РФ до дипломатії. Росія, попри всі заклики і санкції, вирішила вторгнутися в Україну. Ми готувалися, посилили присутність на сході і в повітрі, і на морі, і найближчі дні і місяці буде більше. Це дасть нашим військовим більше сили для відповіді. Ми готові. Те, що ми робимо, – це охорона. Ми хочемо уникнути конфлікту. Ми стукали до РФ місяцями, але РФ не сприймала серйозно наші заклики, вони щодня посилювали присутність. РФ закрила двері політичного рішення", – заявив Столтенберг.

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