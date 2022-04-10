Страх і ще раз страх. Грозєв пояснив, чому Путін ховається від камер

Путін через свою параною тримається подалі від Кремля, вважає Грозєв / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін боїться показуватися перед журналістами і ховається в бункері далеко від Москви через свої провали у війні з Україною.

Про це заявив журналіст розслідницької групи Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю каналу "BBC News Україна".

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"Якщо подивитися на останні 20 років, ми бачимо, що Путін завжди намагається зникнути зі ЗМІ, коли є негативні новини, тому що він не хоче себе асоціювати з негативними новинами. Тут цікаво, що його відсутність пов'язана, з одного боку, з його місцеперебуванням, а з іншого боку – з його розумінням, що все йде погано у цій війні для нього порівняно з планами", – сказав він.

За словами журналіста, Путін, обійнятий параноєю, "перебуває переважно набагато далі від Кремля, ніж будь-який інший керівник вибрав би", і якщо приїжджає до Москви, то тільки для показових подій.

"А оскільки в нього в голові ядерний сценарій, то він не міг би організувати виїзд з Москви в бункер досить швидко. Тому він вважає за краще, найімовірніше, не бути в Кремлі, а бути там, де він був би в разі ядерного удару. Тож із двох причин він не показуватиме себе охоче перед камерою. І він не перебуває переважно в Москві взагалі", – зазначив Грозєв.

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