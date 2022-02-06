Країна – член ЄС припускає напад Росії на неї: подробиці

/ Фото: Reuters, Shutterstock, Колаж: Сьогодні

Швеція вирішила повернути урядовий орган часів холодної війни на тлі побоювань російської агресії проти України. Про це пише The Guardian, посилаючись на високопосадовця з нового шведського Агентства психологічного захисту.

Магнус Герт, заступник директора агентства, яке було відновлене минулого місяця для боротьби з іноземною дезінформацією, сказав, що побоювання особливо посилилися напередодні загальних виборів у Швеції у вересні на тлі погіршення стану безпеки в Європі.

Реклама

Напруженість у регіоні через нарощування російських військ біля кордону з Україною викликає дискусію про те, чи мають Швеція та Фінляндія, які не є членами НАТО, приєднатися до військового альянсу. Минулого місяця Швеція посилила свою військову присутність на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі.

"Ми не можемо виключати, що Швеція може зазнати нападу", – сказав Герт, підкресливши, однак, що безпосередньої загрози Швеції немає.

Побоюються втручання у вибори

Хоча нове агентство відновлювалося з 2016 року, остання російсько-українська криза змусила Швецію насторожитися напередодні виборів. Є побоювання, що можливі спроби втручання у результати виборів.

Реклама

"Авторитарні держави роками намагалися впливати на вибори. Різниця сьогодні в тому, що через соціальні мережі у вас більше можливостей впливати на людей. Ось чому нам потрібно мати нагоду відстежувати втручання у нашу демократію", – заявив Герт.

Попередня версія агентства боротьби з фейками була закрита в 2008 році, але більша частина його була ліквідована кількома роками раніше.

Загроза вторгнення Росії в Україну