Країна відрізана від світу: у Казахстані не працює інтернет та мобільна мережа

Нині переглянути сайти ЗМІ та органів влади неможливо/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"
У Казахстані не працюють сайти засобів масової інформації, а також немає мобільного зв'язку. При спробі переглянути інтернет-ЗМІ, не вдається отримати доступ до сайту.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
Станом на ранок, 7:30 за місцевим часом, 6 січня, в країні й поза її межами не можна зайти на популярні інформаційні інтернет-ресурси. Так, під час спроби відвідати сайти NUR.KZ, Tengrinews.kz, Khabar 24 показує помилку "не вдається отримати доступ до сайту".
Не лише ЗМІ
Окрім сайтів засобів масової інформації, не працюють й ресурси органів влади, зокрема, сайт президента Казахстану, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій та інші.
Що з мережею?
За інформацією "Інтерфаксу", у столиці Казахстану Нур-Султані та місті республіканського значення Алмати у ніч проти четверга, 6 січня, знову вимкнули інтернет. Крім того, в Алмати немає мобільного зв'язку.
Що відбувається в Казахстані?
- Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний термін. Росія вже підготувала своїй військових.
- У Казахстані військові внаслідок протестів зазнали перших втрат. Так, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- Увечері 5 січня, назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан) і почав антитерористичну операцію в Алмати.
- Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алмати. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
- Також вдень з'явилася інформація, що серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, в результаті чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- У Казахстані натовпи мітингувальників приступили до знесення пам'ятників експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 4 січня у багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим був оголошений режим НП та комендантська година, а також уповільнено роботу інтернету.
- А все почалося 2 січня у Жанаозені Мангістауської області, де люди піднялися проти зростання цін на скраплений газ.
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