Країна відрізана від світу: у Казахстані не працює інтернет та мобільна мережа

Нині переглянути сайти ЗМІ та органів влади неможливо/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

У Казахстані не працюють сайти засобів масової інформації, а також немає мобільного зв'язку. При спробі переглянути інтернет-ЗМІ, не вдається отримати доступ до сайту.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Станом на ранок, 7:30 за місцевим часом, 6 січня, в країні й поза її межами не можна зайти на популярні інформаційні інтернет-ресурси. Так, під час спроби відвідати сайти NUR.KZ, Tengrinews.kz, Khabar 24 показує помилку "не вдається отримати доступ до сайту".

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Не лише ЗМІ

Окрім сайтів засобів масової інформації, не працюють й ресурси органів влади, зокрема, сайт президента Казахстану, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій та інші.

Що з мережею?

За інформацією "Інтерфаксу", у столиці Казахстану Нур-Султані та місті республіканського значення Алмати у ніч проти четверга, 6 січня, знову вимкнули інтернет. Крім того, в Алмати немає мобільного зв'язку.

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