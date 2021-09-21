Стрілянина в університеті Пермі. З'явилися імена і фото загиблих

Під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро людей, ще 28 постраждали. Колаж: "Сьогодні"
Як стало відомо, під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро осіб у віці від 18 до 66 років.
Список загиблих опублікувало Міністерство безпеки Пермського краю.
- Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;
- Арамелєв Ярослав Олексійович – 19 років;
- Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;
- Шакірова Катерина Родоміровна – 19 років;
- Айгельдіна Ганна Олександрівна – 26 років;
- Мохова Олександра Юріївна – 20 років.
Маргарита Енгаус була лікарем-ендоскопістом, її стаж в медицині – 43 роки. В день трагедії вона мала забрати онука-другокласника з екскурсії в музеї та ботанічному саду Пермського університету.
Ярослав Армелєв навчався на фізичному факультеті ПДНДУ. Він захоплювався музикою, ще в 2016 році закінчив музичну школу по класу скрипки і продовжував виступати.
Ксенія Самченко вступила в ПДНДУ в 2020 році, на географічний факультет, напрямок "Гідрометеорологія".
Катерина Шакірова вчилася на другому курсі географічного факультету ПДНДУ, напрямок "Гідрометеорологія". Вона захоплювалася плаванням. Вчилася разом з Ксенією Самченко, вони дружили.
Анна Айгельдіна вчилася в магістратурі хімічного факультету ПДНДУ.
Олександра Мохова вчилася на факультеті прикладної математики і механіки, напрямок – прикладна математика та інформатика.
Що відомо про стрілянину
- Тимур Бекмансуров потрапив до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
- У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі;
- Нападника ліквідували. Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 осіб.