Стрілянина в університеті Пермі. З'явилися імена і фото загиблих

Під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро людей, ще 28 постраждали. Колаж: "Сьогодні"

Як стало відомо, під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро осіб у віці від 18 до 66 років.

Список загиблих опублікувало Міністерство безпеки Пермського краю.

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Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;

Арамелєв Ярослав Олексійович – 19 років;

Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;

Шакірова Катерина Родоміровна – 19 років;

Айгельдіна Ганна Олександрівна – 26 років;

Мохова Олександра Юріївна – 20 років.

Енгаус Маргарита Геннадіївна

Маргарита Енгаус була лікарем-ендоскопістом, її стаж в медицині – 43 роки. В день трагедії вона мала забрати онука-другокласника з екскурсії в музеї та ботанічному саду Пермського університету.

Арамелев Ярослав Олексійович

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Ярослав Армелєв навчався на фізичному факультеті ПДНДУ. Він захоплювався музикою, ще в 2016 році закінчив музичну школу по класу скрипки і продовжував виступати.

Самченко Ксенія Павлівна

Ксенія Самченко вступила в ПДНДУ в 2020 році, на географічний факультет, напрямок "Гідрометеорологія".

Шакірова Катерина Родоміровна

Катерина Шакірова вчилася на другому курсі географічного факультету ПДНДУ, напрямок "Гідрометеорологія". Вона захоплювалася плаванням. Вчилася разом з Ксенією Самченко, вони дружили.

Айгельдіна Анна Александровна

Анна Айгельдіна вчилася в магістратурі хімічного факультету ПДНДУ.

Мохова Олександра Юріївна

Олександра Мохова вчилася на факультеті прикладної математики і механіки, напрямок – прикладна математика та інформатика.

Що відомо про стрілянину

Тимур Бекмансуров потрапив до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.

У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі;

Нападника ліквідували. Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична.

Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 осіб.