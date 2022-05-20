Суд оголосив, коли чекати на вирок у справі про трагедію рейсу МН17

Гіркіна чекає вирок за загибель близько 300 людей / Колаж "Сьогодні
У справі збитого росіянами 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17 з'явилося достатньо доказів, щоб Росія була визнана винною у загибелі 283 пасажирів та 15 членів екіпажу. Також суддя повідомив, що цього року варто чекати на вирок у цій гучній справі.
Про це повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".
Що відомо
На думку прокурора Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі в Нідерландах, є докази вини конкретних обвинувачених, чиї імена також відомі.
Серед цих доказів:
- Характер пошкоджень літака свідчить про те, як каже сторона звинувачення, що його було збито ракетою ЗРК "Бук".
- ЗРК "Бук" доставили до Первомайського за наказом та у супроводі обвинувачених.
- ЗРК "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони армії РФ, дислокувався у Курську, Росія.
"У справі багато доказів, зокрема фотографії, відеозаписи, супутникові знімки, записи перехоплених розмов та переконливі дані криміналістичної експертизи. Цього достатньо, щоб винести обвинувальний вирок", – сказав Бергер.
Серед обвинувачених:
- колишній офіцер ФСБ та так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрелков);
- громадянин України Леонід Харченко (воював за так звану "ДНР");
- тоді ще полковник ГРУ генштабу РФ, голова так званого "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський;
- підполковник ГРУ Олег Пулатов.
Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс заявив, що рішення у справі МН17 може бути ухвалене 17 листопада або 15 грудня 2022 року.
Гучна справа
- Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей.
- Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам із Нідерландів.
- Росія всіляко намагалася завадити процесу, щоб зберегти свій імідж миролюбної держави. Влітку 2021 року слідство по MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.
- Через кілька місяців Національному координатору з безпеки та боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) довелося провести засідання з адвокатами родичів загиблих щодо надання їм державного захисту. Вся справа в тому, що почастішали випадки переслідування учасників процесу.