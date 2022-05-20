Суд оголосив, коли чекати на вирок у справі про трагедію рейсу МН17

Гіркіна чекає вирок за загибель близько 300 людей / Колаж "Сьогодні

У справі збитого росіянами 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17 з'явилося достатньо доказів, щоб Росія була визнана винною у загибелі 283 пасажирів та 15 членів екіпажу. Також суддя повідомив, що цього року варто чекати на вирок у цій гучній справі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".

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Що відомо

На думку прокурора Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі в Нідерландах, є докази вини конкретних обвинувачених, чиї імена також відомі.

Серед цих доказів:

Характер пошкоджень літака свідчить про те, як каже сторона звинувачення, що його було збито ракетою ЗРК "Бук".

ЗРК "Бук" доставили до Первомайського за наказом та у супроводі обвинувачених.

ЗРК "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони армії РФ, дислокувався у Курську, Росія.

"У справі багато доказів, зокрема фотографії, відеозаписи, супутникові знімки, записи перехоплених розмов та переконливі дані криміналістичної експертизи. Цього достатньо, щоб винести обвинувальний вирок", – сказав Бергер.

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Серед обвинувачених:

колишній офіцер ФСБ та так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрелков);

громадянин України Леонід Харченко (воював за так звану "ДНР");

тоді ще полковник ГРУ генштабу РФ, голова так званого "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський;

підполковник ГРУ Олег Пулатов.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс заявив, що рішення у справі МН17 може бути ухвалене 17 листопада або 15 грудня 2022 року.

Гучна справа