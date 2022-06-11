Сизрань чекає на вас! Росія самоліквідувалася з організації при ООН

РФ вийшла з ще однієї угоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вийшла зі складу Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO). Розпорядження підписав прем'єр-міністр уряду Росії Михайло Мішустін.

"Відповідно до статті 36 Федерального закону "Про міжнародні договори Російської Федерації" прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про вихід Російської Федерації зі Світової туристської організації", – йдеться в тексті розпорядження.

Ряд розвинених країн, у яких зокрема розвинений туризм (США, Великобританія, Бельгія, Нова Зеландія, країни Північної Європи, тощо.), є членами Всесвітньої туристської організації.

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У квітні Всесвітня туристична організація ООН заявила, що країна-агресор вийде зі складу організації до кінця поточного року, але Росія, не чекаючи на результати голосування, сама оголосила про намір залишити організацію.

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