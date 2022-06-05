Таджикистан звинуватив Киргизстан у провокації конфлікту на спільному кордоні

Кордон між Таджикистаном та Киргизстаном погано демаркований. Колаж "Сьогодні"

Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні прикордонного зіткнення. Кордон між двома країнами, обидві з яких мають російські військові бази та тісно пов'язані з Москвою, фактично недемаркований.

Про це повідомляє Reuters.

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МЗС Таджикистану заявили, що у п'ятницю киргизькі військовослужбовці навмисно та незаконно перетнули кордон у районі села Ворух.

Коли таджицькі прикордонники наказали піти, киргизькі війська відмовилися та відкрили вогонь. Таджицькі прикордонники відкрили вогонь у відповідь, після чого обидві сторони домовилися про припинення вогню, йдеться у заяві міністерства на його веб-сайті.

У квітні обидві країни домовилися відвести частину сил від кордону після того, як на кордоні мали місце дві стрілянини за день.

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РФ змусила Киргизстан та Таджикистан дати зброю на війну з Україною

Таджикистан і Киргизстан "здалися" під тиском Росії та на конфіденційному рівні висловили готовність надати військову допомогу агресору. Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих центральноазіатських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні, повідомив екс-глава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв.

За його словами, з боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан із вимогою стати на її бік у війні проти України.

"За останніми заявами Токаєва і нашого МЗС, помітно, що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії. Утриматися на заявленому нейтралітеті щодо російсько-української війни, мабуть, не вийде. Йдуть прямі переговори між Міноборони Казахстану та представниками ЗС РФ про відправку нашої військової техніки та обмеженого контингенту в Україну. Все це поки що на рівні розмов, але ситуація для Казахстану стає тривожною", – написав Мусаєв.

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Колишній чиновник також зазначив, що обстановка ускладнена тим, що значна частина казахів схильна до масованої російської пропаганди: "Не сприймає реальність загрози Казахстану з боку Росії у разі її перемоги над Україною".

Тим часом президент Володимир Зеленський відкликав послів із Грузії та Киргизстану . Киргизов він звинуватив у виправданні агресії проти України.

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