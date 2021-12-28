"Такого ще не бачили": Ізраїль накриє COVID-хвиля небачених масштабів

Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд зараз працює над тим, щоб уникнути у країні локдауну. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і зазначив, що на країну чекає небачений COVID-спалах нового штаму, пише видання The Times of Israel.

"Ми перебуваємо в момент перед бурею зараження – з такою швидкістю, якої ми ще не бачили в Ізраїлі... "Омікрон" відрізняється від решти, що ми бачили. Він більш заразний, ми бачимо, що він б'є рекорди по всьому світу, майже у кожному місці", – заявив прем'єр.

Він припустив, що уряд незабаром схвалить заходи, які дозволять громадянам, які пройшли повну вакцинацію, уникнути карантину, навіть якщо вони зазнали впливу штаму "Омікрон".

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Крім того, Беннет зазначив, що він "не вірить" в ідею Ізраїлю щодо запровадження обмежень для невакцинованих.

На цей момент міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. Це найвища кількість заражень за день із вересня.

Крім того, вже близько 70% населення отримали як мінімум одну дозу вакцини та 45% отримали три дози.

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За весь період пандемії в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом та близько 8,2 тис. смертей від захворювання.

Симптоми "Омікрону"

першіння у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Якщо людина заражена штамом коронавірусу "Омікрон", ПЛР-тест може показати негативний результат. Це з тим, що у різних видів тестів не стовідсоткова чутливість.

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28 грудня в Україні виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон".

Коли закінчиться COVID-пандемія

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже 2022 року завдяки… новому штаму "Омікрон", який поширюється дуже швидко, але так само стрімко має пройти і його хвиля.