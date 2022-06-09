Три країни ЄС проти статусу кандидата на членство для України – Стефанішина

Стефанішина впевнена, що ніхто в ЄС не зможе сказати Україні ні. Фото: колаж "Сьогодні"

Віце-прем'єр з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорять про інші формати, а не про статус кандидата, а три з них взагалі виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські і не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій. Але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати "зелене світло" для України", – сказала Стефанішина.

Проте називати ці країни вона не стала. Також Стефанішина додала, що впевнена, що на саміті ЄС 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення про статус кандидата для України, жоден із лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні".

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