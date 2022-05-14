Туреччина готова до евакуації поранених із "Азовсталі" – що гальмує процес

Весь світ просить Кремль про порятунок поранених із "Азовсталі", але там глухі / Колаж "Сьогодні"

Туреччина готова взяти на себе функцію з евакуації морським шляхом поранених людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який заблокований російською армією ось уже понад два місяці.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

Представник турецького лідера повідомив, що Анкара обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським та спробувала домовитися з Кремлем. Однак Росія не погодилась.

"Ми мали кілька планів, пропозицій. Перше — доставити солдатів із Маріуполя до Бердянська, а з Бердянського порту на корабель із Стамбула, доставити їх сюди, до Туреччини. Ця пропозиція досі в силі", – сказав Ібрагім Калін.

Бердянськ контролюється росіянами і розташований приблизно за 50 миль на захід від Маріуполя.

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"Катер все ще стоїть у Стамбулі. Він готовий до відплиття, але ми чекаємо на остаточний дозвіл від російської та української сторін, щоб він міг вирушити до Бердянська і доправити поранених солдатів до Туреччини", – сказав Калін.

Екстракція