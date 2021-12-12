Туреччина випробувала перший у світі дрон із лазерною зброєю (відео)

Назву дрону придумав глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу / Фото: Колаж: Сьогодні
У Туреччині успішно завершили випробування першого у світі БПЛА із лазерною зброєю Eren. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Назву дрону придумав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Цей безпілотник передадуть турецьким збройним силам після завершення всіх фаз випробування.
Дрон успішно пройшов стрільби з дистанцій 100, 300 та 500 метрів – його розробниками є оборонні компанії TÜBİTAK та ASİSGUARD. Розробка велася за координації департаменту криміналістики Головного управління безпеки.
За інформацією агентства, безпілотник здатний на відстані нейтралізувати вибухонебезпечні елементи за допомогою лазерної зброї, максимальна висота польоту дрона – 3000 метрів.
Eren вперше був представлений у виставковому центрі ATO Congresium у рамках "Днів інформування про державні програми підтримки та заохочення": його представило Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини.
Страшні "Байрактари"
- 26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донеччині. Безпілотник раніше був куплений у Туреччини.
- Через використання Україною сучасної зброї у лавах російських військових експертів почалася паніка, а західні партнери висловили занепокоєння.
- Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала раніше заявляв, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar і застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.
- Також Сергій Шаптала не відповів прямо на запитання про масове використання турецьких безпілотників Bayraktar, які зараз перебувають на озброєнні української армії Однак при цьому заявив, що ЗСУ готові застосовувати їх знову.