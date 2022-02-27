Туреччина закрила для російських кораблів протоки Босфор та Дарданелли

Протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів закриті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Туреччина прийняла положення Конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Turk.

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За словами міністра, держава дотримуватиметься 19-ї статті Конвенції Монтре.

"19-та стаття цілком зрозуміла. Спочатку це була атака Росії, ми оцінювали її зі спеціалістами, військовими, юристами. Тепер це перетворилося на війну", — заявив Чавушоглу.

Про що йдеться в 19-й статті?

У 19-й статті конвенції Монтре йдеться, що під час війни, коли Туреччина не є стороною, що воює, військові кораблі користуються правом повної свободи проходу і судноплавства у протоках. Проте військові судна держав, що воюють, не мають права проходити через протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування статті 25 цієї конвенції, а також у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії.

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