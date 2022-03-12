"Бізнес Європи, зупинись!" Українці у Польщі вимагають припинити торгівлю з РФ

Учасники протесту. Фото: колаж "Сьогодні"

На третьому тижні війни Російської Федерації проти України з Європи продовжують відправляти фури на білоруських та російських номерах, які перевозять товари гуманітарного призначення до країни-агресора.

Про це "Сьогодні" розповів громадянин України, активіст Мирослав Загорський.

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Чоловік перебуває у Польщі та намагається разом з іншими українцями блокувати ці поставки до Росії на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні, 12 березня, у Варшаві на площі Трьох Хрестів відбулася акція протесту.

"Я волаю до світу, Європи, Польщі з вимогою зупинити потік вантажівок, які йдуть в обидва боки, з Росії йдуть до Європи, з Європи йдуть до Білорусі і безпосередньо до Росії безперервним потоком. Це обурливо. Це підло. Стосовно України. Допомога, яка надається, ми цінуємо її, але не можна однією рукою давати допомогу жертві агресора, а іншою надавати допомогу та годувати агресора. Це цинічно! Це дволико", – сказав Мирослав.

Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"

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Українець звернувся до європейського бізнесу та закликав зупинитися.

"Бізнес Європи, зупинись! Перестань торгувати з агресором! Цінність людського життя найвища! Не гроші, не бізнес. Ви ще хочете кілька днів, кілька тижнів? Ці тижні перетворюються на зруйновані міста, на втрачені життя молодих, дітей, жінок і людей похилого віку. Невже цього не можна зрозуміти?", – наголосив Мирослав.

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За його словами, потік TIRів (абревіатура фрази Transports Internationaux Routiers, яка перекладається як "Міжнародні дорожні перевезення") не зменшується.

"Тобто вони завозять із Росії все, чого потребує німецький бізнес. Туди йдуть гроші за цей товар, адже вони не даремно туди його везуть. А назад повертається вкрай необхідне для Росії обладнання, продукти харчування, ліки, запчастини та компоненти для виготовлення найрізноманітніших хімічних та мастильних матеріалів. Те, що Росія не робить. Компоненти Не нафту, зрозумійте",– пояснює чоловік.

За словами Мирослава, вантажівки їдуть не лише з Німеччини, а й із Голландії, Австрії, Італії та Франції.

"Санкції не працюють, це фікція, яка дана для світу, що санкції введені, я на власні очі це бачив, що це не працює на рівні землі. Вони на рівні неба є. А на рівні землі це продовжується. Це все, що було", – сказав чоловік.

Мирослав додав, що особисто говорив із водіями тих фур. Вони йому розповіли, де вантажили, що везуть і куди.

"Це обурливо. Це величезні обсяги. Ви зрозумієте! Сотня TIRів із ліками забезпечить якусь Москву, армію забезпечить перев'язувальними матеріалами та іншими, що йдуть із Німеччини. Високого рівню, високого класу. Це обурливо просто! Нам не вистачає. Замість того, щоб надати нам це як гуманітарну допомогу, вони продають агресору, незважаючи на санкції", – зазначає Мирослав.

Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"

Чоловік закликає приєднатися до акції протесту українців, які зараз перебувають за кордоном.

"Ми блокуємо як можемо фури, блокуємо прикордонні переходи. Це мало що дає, нас мало. Мало людей готових ризикувати, бо люди приїхали сюди з поваги до Польщі, шанують її закони. Але я йду на все. Тут мій фронт, тут моя війна", – сказав він.

Щоб зупинити потік вантажівок до Росії, за словами активіста, потрібно в системі митної служби "завісити" дві країни – Росію та Білорусь.

"Усі руками розводять: "Це неможливо". Як це неможливо? Літаки зупинили! Літаки зупинили, вже не літають, кораблі зупинили, не літають, а машини не можемо зупинити. Ну, люди добрі, схаменіться, будь ласка", – підсумував українець.

Крім того, колишній український посол у Польщі Андрій Дещиця заявив, що митники на польсько-білоруському кордоні планують влаштувати страйк проти російських фур.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Українські та польські активісти сім годин не дають російським та білоруським фурам провезти підсанкційні товари.

"Плануємо стояти довше. Більше того, до нас їде допомога! Все це для того, щоб перервати логістичні зв'язки з Білоруссю та Росією відповідно. Бо всі підсанкційні товари їдуть такими приватними фурами на територію Росії, Білорусі. Зокрема, вже одні білоруси зізналися, що везуть мартіні до Росії. Слава Україні!" – сказала одна з активісток.

Українці в Польщі, хто хоче і може приєднатися до акції протесту у Варшаві та блокування фур на кордоні, звертайтесь за телефоном: +380 67 351 88 02 (Viber, WhatsApp).

Ситуація в Україні 12 березня