Важка Zuzana допоможе бійцям ЗСУ відправляти загарбників до пекла

Українські військові вже навчаються на САУ Zuzana 2. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові почали проходити навчання для подальшого використання словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в інтерв'ю виданню Aktuality.

"Я можу підтвердити – і ви перші, кому я це підтвердив, – що навчання українців на цій техніці вже відбувається, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес", – сказав Надь.

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Міністр також зазначив, що Україна та Словаччина ще не підписали угоди щодо закупівлі цієї техніки.

"Слід зазначити, що це машини, які перебувають у виробництві. Тобто якісь ми маємо віддати одразу або найближчими тижнями, а якісь потім, найближчими місяцями", – підкреслив Надь.

Він додав, що щонайменше вісім одиниць САУ буде передано ЗСУ.

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"Тепер українці мають дуже інтенсивний інтерес, особливо до наземних технологій. Систем протиповітряної оборони та протитанкових керованих ракет. Це три сфери, на яких нині зосереджено міжнародну допомогу", – сказав глава Міноборони Словаччини.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

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