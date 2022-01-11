У Байдена "без зайвого шуму" виділили Україні 200 млн – CNN

Україна отримає від США серйозну допомогу. Колаж "Сьогодні"

США вирішили збільшити військову допомогу Україні на фоні загрози російського вторгнення та під кінець 2021 року погодили додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги. Про це повідомила у Twitter кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд.

Вона стверджує, що одержала цю інформацію від чотирьох джерел.

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"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України", – сказала журналіст CNN.

Військова допомога Україні