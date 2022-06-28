У Лукашенка заявили, що Білорусь не погрожує Україні

У Лукашенка відхрестилися від погроз Україні/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Офіс президента. Колаж: "Сьогодні"

Влада в Мінську стверджує, що від Білорусі немає загроз для України. При цьому заявили, що це Київ ставить "якийсь заслін".

Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "СТВ".

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Він заявив, що зараз наростає політичний тиск і поскаржився на санкції. Вольфович стверджує, що Білорусь до "цього вже звикла".

"Україна також намагається поставити заслін якийсь проти Республіки Білорусь. Хоча від Білорусі ніяких погроз нікому не надходить", — заявив він.

Коли Путін може визначитися з прямою участю Білорусі у війні?

Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі в Україну. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

На запитання, чи є зараз небезпека для України на північних рубежах, експерт відповів:

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"Там зберігається можливість вторгнення з боку білоруської армії. До речі, 30 червня – 1 липня відбудеться зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все. Але я думаю, що білоруський керівник поки не поспішає втручатися у цю війну, тому що для нього це останній міст, через який він може вискочити з цієї халепи під назвою "війна". Тому сподіватимемося... Поки я залишив би ймовірність 50 на 50 відсотків".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія вагонами закидає боєприпаси до Білорусі для війни в Україні. Також ми писали, в МВС України оцінили реальність початку вторгнення з Білорусі.