Путін не має гарантії перемоги на Донбасі. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Перевага в кількості військ не гарантує Путіну перемоги у битві на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють заяву Байдена про геноцид в Україні, припинення закупівель російських нафти та газу, а також підготовку Путіна до "рішучої битви" на Донбасі.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

Реклама

Нафтотрейдер Vitol припиняє торгівлю російською нафтою

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що найбільший у світі нафтотрейдер Vitol повністю припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами до кінця поточного року. Компанія підтвердила, що не вступатиме в жодні нові операції з російською нафтою та нафтопродуктами, а її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною вже існуючих контрактів. Також наголошується, що до бойкоту російської нафти закликає проєкт StoopBloodyEnergy українських компаній ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго.

Байден назвав війну Росії в Україні "геноцидом"

Американська газета The Washington Post пише, що президент США Джо Байден назвав війну Росії в Україні "геноцидом", що свідчить про значну ескалацію риторики президента.

У США Пентагон та виробники зброї обговорять допомогу Україні на випадок, якщо війна з РФ затягнеться на роки

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що 13 квітня Пентагон прийме лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити здатність галузі задовольняти потреби України у зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.

Реклама

Більшість компаній у Німеччині підтримують запровадження газового ембарго проти Росії

Німецький журнал Der Spiegel пише, що понад 40% компаній у Німеччині підтримують вимогу запровадити ембарго на сировину щодо Росії. Німецькій економіці доведеться заплатити високу ціну за газове ембарго проти Росії. Проте, згідно з опитуванням, більшість компаній висловлюється за його запровадження.

Перевага у кількості військ не гарантує Путіну перемогу на Донбасі

Британська газета The Times пише, що Путін намагається зібрати сили, які за чисельністю перевищать українські війська на сході країни у співвідношенні п'ять до одного. Проте, як стверджує видання, навіть така перевага не гарантує йому перемоги у "рішучій битві" на Донбасі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій. Північноатлантичний альянс уже почав допомагати Україні у підготовці до чергових битв.

Реклама

Зі свого боку заступник міністра оборони Анна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.