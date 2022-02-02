"У Путіна немає права вето": у Пентагоні обсмикнули Кремль щодо питання України

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Росія не має права накласти вето на питання щодо вступу країн до НАТО, заявив прессекретар військового відомства США Джон Кірбі. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.
"Членство в НАТО – це питання, яке стосується конкретної суверенної держави та НАТО. Це не те питання, де Путін має право вето. Це так не працює", – сказав Кірбі на брифінгу.
Прессекретар Пентагону зазначив, що на міжнародному рівні було проведено роботу, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби у реформах.
"У тому, що стосується оборонних реформ, Сполучені Штати були частиною цього процесу, і така робота триває. Ми не збираємося так чи інакше будувати здогади про майбутнє розширення НАТО чи участь у цьому України. Це рішення може бути прийняте лише між Альянсом та Україною", – сказав він.
Росія та НАТО
- 12 січня відбулися переговори в межах Ради Росія – НАТО, на яких було обговорено вимоги Кремля. Росія вимагає відмовитися від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії Заходу" Росія вживатиме у відповідь військово-технічні заходи.
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
- До того ж, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.
- 1 лютого Путін прокоментував відповіді США та НАТО на свої вимоги. Він заявив, що "принципові російські занепокоєння" виявилися проігноровані.