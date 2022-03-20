У Путіна паніка через можливу революцію в Москві — Джонсон

Путін може не зупинитися на одній Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв російський напад на Україну із діями нацистів. Він попередив, що перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування у всій Східній Європі".

Про це пише Sky News.

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Борис Джонсон зазначив, що Путін перебуває в "повній паніці" через можливу революцію в Москві, тому він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії попередив, що військовий злочинець Володимир Путін не зупиниться на Україні, і можлива перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування в усій Східній Європі" і дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".

Путін висунув шість умов для зустрічі з Зеленським

У Туреччині ведуть підготовку до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Тут знають і умови, за яких військовий злочинець із Москви погодиться поговорити з лідером України. Тільки ось поки що питання, чи піде на ці умови Київ. Їх назвав журналістам речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

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Перше, що за словами прессекретаря Реджепа Тайіпа Ердогана вимагає від Зеленського господар Кремля – відмова України від Криму та Донбасу.

"Здебільшого обговорюються шість тем. Перша – це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "деназифікацією". По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Зрозуміло, що було досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями переговорів, що продовжуються, поки що рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана. Пункти 5 і 6 – це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі неприйнятні з точки зору України та міжнародної спільноти, є думки, що про них можна домовитися за різними формулами", – сказав Ібрагім Калин.

За словами представника Туреччини, Зеленський готовий розпочати переговори без жодних умов. А ось Путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті.

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