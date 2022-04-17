У РФ великі втрати, а нафтове ембарго неминуче. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Таких великих втрат в армії РФ давно не було. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 53-й день війни, російські окупанти зазнають втрат, український бізнес думає про відновлення Маріуполя, а ЄС закликає поставити нашій країні більше зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії до України.

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Відновлення Маріуполя

Reuters повідомив про намір українського бізнесмена Ріната Ахметова відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріуполь. Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму, а захисники Маріуполя – герої, хоч би як складно їм зараз було, підкреслив бізнесмен. Він зазначив, що Україні потрібен свій план Маршала та безпрецедентна міжнародна підтримка, а SCM як найбільший український інвестор відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України.

Як постраждав Маріуполь від окупантів

The Wall Street Journal публікує кадри з Маріуполя. Після більш ніж місяця боїв більшість Маріуполя лежить у руїнах. Ключове українське портове місто пережило одну з найзапекліших міських війн з моменту вторгнення росіян. Маріуполь є стратегічним завданням для Москви. Взяття міста створило б сухопутний коридор від Росії через північну крайку Азовського моря до анексованого Росією Кримського півострова.

Переговори України та Росії

Bloomberg повідомив, що російський олігарх Роман Абрамович, ймовірно, відвідав Київ, щоб обговорити можливість відновлення переговорного процесу між Росією та Україною. За даними видання, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут після виявлення звірств російських військових в Україні.

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Зброя для України

Der Spiegel пише, що керівництво ЄС закликає країни Європи поставити Україні більше зброї. Також ЄС натякає на запровадження санкцій проти російського Сбербанку та неминучого нафтового ембарго. До нафтового ембарго закликають українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" у проєкті #StopBloodyEnergy.

Росія зазнає серйозних втрат

The Economist пише, що попри перевагу росіян в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала Росії більше втрат, ніж та зазнала за вісім років боїв у Сирії. Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на півночі та сході. Видання вказує, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.

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