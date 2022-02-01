Росія має вибір: генсек НАТО попередив Україну про загрозу

Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО продовжують роботу над політичним рішенням. / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує реальний ризик російського вторгнення або "певного роду агресивних дій" проти України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час розмови з Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Реклама

Вибір Росії

"Ми бачимо, що нарощування триває, дедалі більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності в Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування дедалі коротшим", – - сказав Столтенберг.

За його словами, у НАТО "мають бути готові" – при цьому триває робота над політичним рішенням.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. / Фото: The Wall Street Journal

"Росія має вибір: вступити в діалог з НАТО і союзниками чи обрати конфронтацію з ними", – заявив він.

Також Столтенберг зазначив, що немає ознак того, що нарощування сил сповільнюється. На його думку, це нарощування є невиправданим і Росія має пояснити його, піти на деескалацію та розпочати політичний діалог із НАТО.

Реклама

Що говорили у Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що ініціатива американських сенаторів про запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії у разі нападу на Україну "може розірвати відносини Москви та Вашингтона".

На його думку, суміщення заяв про санкції та переговори щодо гарантій безпеки – це спроба чинити тиск на Москву.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США розробили нові пакети санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення до України армії РФ. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх сімей, оскільки вони тісно пов'язані із Заходом.

Реклама

Читайте також: