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У Шарія забрали паспорт та відпустили під домашній арешт

Наталія Магдик
5 травня, 17:16
Поліція Іспанії відпустила Шарія під підписку про невиїзд

Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом / Фото: Колаж: Сьогодні

Суддя Національного суду Іспанії відпустив блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд. Також його звільнили від того, щоб з'являтися в суді кожні 15 днів. У Барселоні на журналіста невдовзі чекатиме судове рішення про екстрадицію. Про це пише іспанське видання Еlmundo.

Захищатиме Шарія адвокат Гонсало Бойє – який представляє інтереси Карлеса Пучдемона. Голова Центрального навчального суду № 4 Хосе Луїс Калама, який вестиме справу журналіста, вилучив у нього паспорт і заборонив залишати країну.

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Калама погодився на ці заходи на вимогу прокуратури, яка виключила клопотання про тюремне ув'язнення, оцінивши відсутність ризику втечі у зв'язку з корінням затриманого в Іспанії, де він проживає вже сім років, і тим, що має в порядку всі документи.

Крім того, зараз Україна має 40 днів на те, щоб подати запит про екстрадицію. Прокуратура Іспанії розгляне злочини, в яких він звинувачується, і ухвалить рішення видавати його чи ні нашій стороні.

Затримання Шарія

  • Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого затримали в Іспанії, часто критикував українську владу, а також виявляв свою любов до Росії. Крім того, він підтримував президента РФ Володимира Путіна.
  • У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
  • У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
  • У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.
  • 4 травня Шарія затримали в Іспанії. На думку слідчих СБУ, Шарій провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.

  • На затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція."Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця" ,- Повідомили "Сьогодні" власні джерела.

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