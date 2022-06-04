Захід має чотири варіанти припинення війни – ЗМІ

Західні союзники регулярно зустрічаються, щоб відпрацювати потенційні рамки припинення вогню / Фото: Колаж: Сьогодні

Не звертаючи уваги на перспективу глухого кута в Україні, США та їхні союзники знову наголошують на необхідності врегулювання ситуації шляхом переговорів, щоб покласти край війні, оскільки конфлікт перейшов межу в 100 днів. Про це в Telegram-каналі пише "Сьогодні" із посиланням на CNN.

Офіційні особи США останніми тижнями регулярно зустрічаються зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити можливі рамки припинення вогню та припинення війни шляхом переговорів.

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Декілька джерел, знайомих з переговорами, повідомили, що серед тем обговорення була структура з чотирьох пунктів, запропонована Італією наприкінці минулого місяця.

Ці рамки включають зобов'язання України дотримуватися нейтралітету щодо НАТО в обмін на деякі гарантії безпеки, а також переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

Україна не бере прямої участі у цих дискусіях, незважаючи на обіцянку США "нічого про Україну без України".

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Офіційні особи США та України заявили, що США не чинили тиску на Україну, щоб вона дотримувалася певного плану, і не підштовхували їх безпосередньо до зустрічі з росіянами.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявляв, що війна в Україні буде затяжною і триватиме не один місяць, і поразка у ній буде повним крахом Російської імперії.