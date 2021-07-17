Вчені назвали ефективні ліки проти COVID-19. Знижують ризик смерті на 50%

Вчені проаналізували перебіг хвороби людей з ускладненнями і без

Вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом ковіду. Найкраще вони діють у людей з супутніми хронічними захворюваннями. Йдеться про статини – препарати, які знижують рівень холестерину в крові.

Про це повідомляє UC San Diego News Center.

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Як статини працюють при COVID-19

У цих препаратів є протизапальні властивості. Вчені вже не раз вивчали їх дію проти коронавірусу.

Також статини борються з рецептором АСЕ2, який вірус використовує для проникнення в клітини.

Як пройшло дослідження

Дію статинів вивчала команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Вчені провели кілька етапів спостережень. У першому етапі дослідження взяли участь 170 пацієнтів з COVID-19.

Виявилося, що у пацієнтів, які приймали статини до госпіталізації, було більш ніж на 50% менше ризиків важких ускладнень.

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Другий етап – понад 10 тисяч добровольців, які перехворіли COVID-19 з січня по вересень 2020 року. У цих людей був ускладнений перебіг хвороби.

У пацієнтів, які мали серцево-судинні захворювання і гіпертонію – ризик смерті був нижче на 32%.

Зазначимо, лікарі стверджують, що людям потрібно боятися не вакцини від коронавірусу, а наслідків зловживання антибіотиками, продаж яких за рік пандемії виріс утричі.

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