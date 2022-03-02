Удар по російських банках: American Express приєднується до санкцій

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American Express приєднується до списку великих транснаціональних компаній, які розривають відносини з Російською Федерацією через її вторгнення в Україну.

Про це заявив голова правління та генеральний директор American Express Стівен Скуєрі, повідомляє Yahoo Finance.

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Заява Скуєрі

"З самого початку цієї кризи ми дотримувалися американських і міжнародних санкцій, що призвело до припинення відносин із банками-партнерами в Росії, і ми продовжуватимемо дотримуватися всіх відповідних законів по мірі розвитку ситуації", – заявив він.

Стівен Скуєрі зазначив також, що вражений подіями в Україні:

"Як і багато хто з вас, я вражений і засмучений кризою, що розгортається в Україні, і визнаю, що деякі з наших колег, клієнтів, членів їхніх сімей та близьких постраждали від руйнівних людських страждань, свідками яких ми стали".

Як зазначається, у світлі санкцій проти РФ транснаціональні компанії, такі як Mastercard, Visa та BlackRock, прагнули дистанціюватися від ведення бізнесу у Росії.

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Санкції від BMW для РФ

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на Калінінградському заводі "Автотор". Також припиняються постачання машин на російський ринок.

"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", – заявили в концерні.

Крім цього, у BMW не виключають зупинку виробництва і на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США. Оскільки у Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну.

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