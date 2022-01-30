"Україна має бути вільна": Джонсон зібрався перекинути війська

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На тлі загострення ситуації навколо України Лондон розглядає можливість удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає BBC.

За його словами, зараз обмірковуються варіанти посилення тиску на Росію.

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"Можливе розгортання додаткових сил надішле "чіткий сигнал Кремлю", – сказав він.

Водночас міністри оборони та закордонних справ готуються до переговорів у Москві, а Джонсон найближчими днями збирається зателефонувати президентові Росії Володимиру Путіну.

Джонсон зазначив, що Британія не терпітиме "дестабілізуючих дій Росії й завжди підтримуватиме союзників по НАТО".

"Якщо президент Путін обере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи. Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього", – зазначив він.

За його словами, він уже дав указ військовим наступного тижня підготуватися до розгортання по всій Європі, щоб забезпечити союзникам НАТО підтримку на суші, на морі та в повітрі.

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Нагадаємо, що 21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.

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