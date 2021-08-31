Україна повинна знову стати космічною державою – Зеленський

Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю у космічній галузі. Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.
Про це глава держави написав у своєму Twitter у вівторок 31 серпня.
"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", — йдеться в пості Зеленського.
Крім цього, президент запросив керівника космічного агентства відвідати Україну.
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Порядок денний 31 серпня
Прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявляв, що сьогодні українська делегація планує провести низку зустрічей з підписанням документів у:
- Міністерстві енергетики США;
- Міністерстві оборони США;
- Державному департаменті США;
- Світовому банку;
- космічному агентстві NASA.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський оселився у п'ятизірковому готелі в центрі Вашингтона.
Також нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: