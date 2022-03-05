Україна може перемогти Росію: Блінкен дав обнадійливий прогноз

Схоже, Блінкен більше не вважає Росію наддержавою. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає дуже ймовірною перемогу України у розв'язаній Росією війні. При цьому наголошує на кривавій тактиці Кремля: не змогли впоратися з військовими – переключилися на мирних жителів.

Про це він сказав BBC.

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Він не може передбачити, скільки ще триватиме війна, але впевнений, що Україна має шанс перемогти завдяки надзвичайній стійкості народу. На запитання, чи впевнений він, що Україна може здобути перемогу, він відповів: "Згодом, безумовно".

"Якщо Москва має намір якимось чином спробувати повалити уряд та встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що війна вже пішла не так, як планував Путін – українська армія чинить запеклий опір. У зв'язку з цим окупанти змінили тактику та почали бити по мирних об'єктах.

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"Ми бачимо, як Росія націлилася на критичну інфраструктуру, позбавляючи українців води, електрики, тепла. Ці методи, на жаль, є частиною російської стратегії за президента Путіна. І я думаю, що ми, мабуть, побачимо більше такого", – наголосив він.

Як Україна протистоїть Росії

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, аби російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте, країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко відчитав НАТО, звинуватив їх у боягузтві та нездатності когось захистити.

Навіть жителі США підтримують закриття неба над Україною і закликають не купувати російську нафту та газ – цього хочуть більшість опитаних.

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Тим часом ядерні бомбардувальники НАТО підтягли до кордону України. Американці провели спільні навчання з Румунією та Німеччиною. Це особливо актуально на тлі загроз Путіна ядерною зброєю, яку він привів у боєздатність.

CNN із посиланням на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.