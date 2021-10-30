Українці у Москві. Скабеєва похвалила Шарія за освідчення в Росії

У лютому цього року Шарію повідомили про підозру у держзраді. Колаж "Сьогодні".

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва похвалила скандального блогера та журналіста Анатолія Шарія, який знаходиться в розшуку за освідчення в коханні Росії.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

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"Українці в Москві", – захоплено підписала російська пропагандистка і додала запис Шарія у твіттері.

Раніше Анатолій Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.

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"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав скандальний блогер.

А Шарія шукають в Україні

У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Наприкінці лютого його було оголошено у розшук. Читайте детальніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді .

У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення у соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві .

У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.

Чим останнім часом "відзначилася" Скабеєва