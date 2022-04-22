Українські військові вчаться використовувати нову бронетехніку у Великій Британії

У Великій Британії проходять навчання десятки українських солдатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Десятки українських солдатів проходять навчання у Великій Британії по користуванню 120 британськими бронетранспортерами, перш ніж повернутися з ними для участі у війні проти Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише The Guardian.

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Водночас британські сили також навчають українських солдатів у Польщі, як використовувати зенітні ракети.

"Можу сказати, що зараз ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а фактично у Великій Британії – використанню бронетехніки", – сказав Джонсон під час своєї поїздки до Індії.

Нагадаємо, уряд Великобританії розглядає передачу Україні броньованих ракетних установок Stormer для запуску ракет Starstreak.

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