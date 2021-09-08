Україну зарахували до "російського регіону" – скандал в Італії

В Італії в підручнику з географії Україну зарахували до "російського регіону". Колаж: "Сьогодні"

В італійському підручнику з географії знайшли спотворену інформацію про Україну, країну називають частиною "російського регіону". Посольство України вже звернулося з закликом виправити інформацію.

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Італії.

"В італійському підручнику з географії Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи уважними читачами було виявлено спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави", – свідчить повідомлення дипломатичного відомства в Facebook.

У підручнику знайшли інформацію про "російський регіон", до складу якого, на думку авторів книги, входять Україна, Білорусь, Молдова і країни Балтії.

Італійський підручник з географії / Фото: Посольство України в Італії

Окупований Крим на карті показаний українською територією, проте його населення прирівняли до росіян.

Посольство України вже звернулося до Міністерства освіти країни із закликом виправити інформацію.

Посольство України в Італії звернулося до Міністерства освіти країни із закликом виправити інформацію / Фото: Посольство України в Італії

"У своєму офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва вищезгаданого підручника Посольство переконливо закликає виправити зазначену статтю, у свою чергу, пропонуючи відкритість до співпраці у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні.

В українському підручнику знайшли посилання на порносайт

Раніше ми повідомляли про скандал з українським підручником, в якому учні знайшли посилання, що веде на сайт з дитячою порнографією. Лінк був у підручнику для 10-го класу видавництва "Грамота", автор – Олександр Авраменко.

Його розмістили наприкінці тексту "Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?"

Сторінка, де вказали посилання на порносайт. Скріншот

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