Україну просять не критикувати угоду про "Північний потік – 2" – ЗМІ

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.
Про це повідомляє Politico.
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За даними ЗМІ, Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Чиновник адміністрації Джо Байдена був не згоден з цим повідомленням і сказав, що ситуація складніша. Однак він не дав більш докладну інформацію.
Близьке до Володимира Зеленського джерело говорить, що Україна все ще вірить в силу США зупинити проєкт за допомогою санкцій.
Нагадаємо, угода Берліна і Вашингтона передбачає, що Німеччина вживе заходів проти Росії у разі застосування "Північного потоку – 2" як зброї проти України.
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів у Вашингтоні заявили, що по-різному оцінюють проєкт російського газопроводу "Північний потік – 2".
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