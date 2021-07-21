Україну просять не критикувати угоду про "Північний потік – 2" – ЗМІ

Україна все ще вірить, що США зможуть зупинити проєкт за допомогою санкцій

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Про це повідомляє Politico.

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За даними ЗМІ, Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Чиновник адміністрації Джо Байдена був не згоден з цим повідомленням і сказав, що ситуація складніша. Однак він не дав більш докладну інформацію.

Близьке до Володимира Зеленського джерело говорить, що Україна все ще вірить в силу США зупинити проєкт за допомогою санкцій.

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Нагадаємо, угода Берліна і Вашингтона передбачає, що Німеччина вживе заходів проти Росії у разі застосування "Північного потоку – 2" як зброї проти України.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів у Вашингтоні заявили, що по-різному оцінюють проєкт російського газопроводу "Північний потік – 2".

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