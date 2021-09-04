Помирав у муках. Подробиці загибелі 25-річного українця в поліцейській дільниці в Польщі

За словами близьких, загиблий українець Дмитро Никифоренко хуліганськими схильностями не відзначався. Фото: Facebook

Стали відомі подробиці загибелі 25-річного Дмитра Никифоренка з Немирова Вінницької області. Нагадаємо, молодий будівельник помер 30 липня під Вроцлавом після затримання поліцією і доставки до місцевого витверезника.

Подробиці останніх годин життя хлопця розповіла наречена загиблого Сузанна Водолівова в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Спочатку нам сказали, що у нього зупинилося серце. Потім, що його довелося зв'язати, тому що він агресував. Але пізніше до мене додзвонився журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника... Він розповів, що Діму мучили, катували і били. Я як подумаю, в яких муках він помирав... Вони тримали його, бризкали з газового балончика... Він благав, щоб його не били. Те, що він вкусив поліцейського, – це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили, і він укусив, щоб хоч якось вирватися. він боровся до останнього, щоб його відпустили", – розповіла дівчина.

Молоді люди познайомилися в Польщі, де обидва перебували на заробітках. Дмитро Никифоренко працював на будівництві близько двох років і чекав карту поляка. Вони планували з Сузанною одружитися і залишитися в Польщі.

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Також дівчина спростувала інформацію польських поліцейських про те, що Дмитро був наркоманом і алкоголіком.

"Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але того вечора погодився посидіти з хлопцями наприкінці зміни,оскільки тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути "білою вороною". Вони влаштували барбекю, смажили сосиски, трошки випили. Але ми були весь час на зв'язку, Діма не був агресивний і збирався додому спати. Востаннє, коли ми говорили, він був на зупинці, але зв'язок перервався і телефон більше не відповідав", – розповіла Водолівова.

Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув в транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили до витверезника.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.

Нагадаємо, що Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Про це повідомляє посол України в Польщі Андрій Дещиця в Twitter.