Вивозять спалені поліцейські машини. У Казахстані прибирають вулиці після нічних протестів (фото)

Протестувальники палили автомобілі поліції, щоб висловити невдоволення. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Казахстані після нічних протестів прибирають найбільше місто країни Алма-Ату. З вулиць відвозять побиті та спалені поліцейські машини.
Про це повідомляють РИА Новости.
Ситуацію у місті військові взяли під контроль під ранок. На вулиці було виведено військових та бронетехніку.
Також в Алма-Аті запровадили надзвичайний стан на 2 тижні – до 19 січня, він передбачає серед іншого комендантську годину, закриття міста та регіону на в'їзд та виїзд, вилучення зброї та проведення особистих оглядів.
З вулиць Алма-Ати забирають спалені поліцейські машини. Фото: РІА Новини
Наслідки протестів
За ніч масових протестів по всій країні у зіткненнях постраждали 95 силовиків, було пошкоджено 37 службових автомобілів, за 13 фактами хуліганства та нападів порушено кримінальні справи, затримано понад 200 людина.
Події у Казахстані
- У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алма-Аті, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, в Алма-Аті особливо жорстко.
- Згодом до протестуючого народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.
- Військовим довелося тікати на БТР та іншій техніці, оскільки люди нападали на них із голими руками, а також кидали все, що було поряд, у транспортні засоби.
- Під ранок стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Проте сам у відставку не пішов.