Узбекистан проти агресії Кремля, не визнає т. зв. "ЛДНР" і вже надіслав допомогу Україні

Узбекистан підтримав Україну не лише словом, а й ділом. Фото: колаж "Сьогодні"
Узбекистан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це заявив міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату.
"Ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. Наша країна віддана пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. Для цього передовсім мають бути негайно припинені воєнні дії та насильство", – сказав він.
Міністр зазначив, що Узбекистан історично мав традиційно добрі та багатопланові відносини і з Україною, і з Росією.
"Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю з обома країнами, виходячи з наших національних інтересів. Росія – це наш провідний торговий партнер, у нас з нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною за багатьма напрямками. Товарообіг Узбекистану та України 2021 року перевищив 704 мільйони доларів", – сказав він.
Камілов додав, що Узбекистан у цей непростий час надав гуманітарну допомогу Україні та продовжить цю справу.
"Своєю чергою Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо Донецьку та Луганську "народні республіки", – наголосив він.
Ситуація в Україні 17 березня
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