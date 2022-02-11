Вже за два тижні? Блінкен сказав, коли чекати на напад РФ

Ентоні Блінкен, держсекретар США. Фото: колаж "Сьогодні"
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може розпочати нове вторгнення в Україну будь-якої миті, зокрема й під час зимових Олімпійських ігор.
Про це він сказав на пресконференції у Мельбурні (Австралія), повідомляє Reuters.
"Росія направила додаткові сили до кордону з Україною і може розпочати вторгнення будь-коли, зокрема під час зимових Олімпійських ігор" , – припустив Блінкен.
Також він додав, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту до всіх американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.
"Просто кажучи, ми продовжуємо спостерігати за ознаками російського загострення, що дуже турбують, нові сили прибувають до українського кордону", – сказав Блінкен.
Зазначимо, зимові Олімпійські ігри продовжаться у Пекіні до 20 лютого.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію . Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустив можливість війни у Європі.
- Крім того, президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну.
- А Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки". Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.