В Афганістані закрили міністерство з прав жінок

Подальша доля жінок не відома. На будівлі міністерства вже встановили табличку з новою назвою. Колаж: "Сьогодні"

В Афганістані тепер немає міністерства у справах жінок. Таліби взяли рішення створити на його базі міністерства з пропаганди чесноти і запобігання вад.

Про це повідомляє BBC.

Таке відомство вже працювало раніше, в 1990-х роках, коли таліби керували Афганістаном. Його основним завданням було введення строгих релігійних доктрин, що стосуються ісламського порядку. Також міністерство виробило цілий ряд обмежень, що стосуються перш за все жінок.

Вони відповідали за роботу "поліції моралі", яка стежила за виконанням норм шаріату. Всі, хто порушував правила: пороли, били, їм ампутували кінцівки, або засуджували до публічних страт.

Талібан закликав учнів і вчителів чоловічої статі повернутися в школу

Раніше ми повідомляли, що міністерство освіти Талібану заявило, що учні з 6 по 12 клас і вчителя чоловічої статі повинні повернутися в школи з найближчої суботи, 18 вересня.

Заява, опубліковане в Facebook не стосувалося дівчаток, а відсутність вказівок підкреслює стурбованість тим, що таліби можуть накласти обмеження на дівчаток і жінок.

Як розвивалися події в Афганістані

13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

В кінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.

Рух "Талібан" 1 вересня розпочало наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами. Відповідно до заяв "Талібану", провінцію вони теж захопили.

7 вересня рух представило свій уряд, яке очолив фігурант списку терористів ООН.

Бойовики угруповання зайняли президентський палац в Кабулі для підготовки до зміни влади

Нагадаємо, що американська розвідка заявила, що "Аль-Каїда" може піти на нові теракти в США.

Також нагадаємо, що таліби провели перші страти: закон шаріату в дії (відео).