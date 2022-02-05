В Австрії зійшла лавина: є загиблі

Четверо знайшли під снігом вже загиблими. Колаж "Сьогодні"

У горах австрійського Тироля на кордоні зі Швейцарією у п'ятницю, 4 лютого, зійшла потужна лавина, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомляє австрійський громадський телерадіомовник ORF.

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Подробиці інциденту

"На тірольсько-швейцарському кордоні в Шпіссі (район Ландекк) у п'ятницю внаслідок сходу лавини загинули п'ятеро людей. Шостого потерпілого доставлено до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Додаткова інформація про загиблих та їхню національність наразі невідома. Четверо було знайдено під снігом уже загиблими, п'ята людина померла на місці знаходження. Зазначається, що особистість та національність загиблих не повідомляється.

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.