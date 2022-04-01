У Британії позначили "кордони", коли Україна має завершити війну – ЗМІ

Президент України не повинен йти на маніпуляції із боку Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні
Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до врегулювання ситуації в країні в "екстренному варіанті" і підуть на значні поступки у мирних переговорах з Росією, повідомляє The Times.
Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існують побоювання, що союзники "надто прагнуть" якнайшвидшого укладання мирної угоди.
За його словами, врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції.
Переговори з Росією
Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться у п'ятницю, 1 квітня . Крім того, евакуація людей із Маріуполя знову залишається під питанням.
Лідери Європейського Союзу та Китаю також проведуть саміт у форматі відеоконференції, головною темою якого стане ситуація в Україні.
Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав головні вимоги в РФ на переговорах у Туреччині:
- Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
- Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.
- Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
- Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.