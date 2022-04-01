У Британії позначили "кордони", коли Україна має завершити війну – ЗМІ

Президент України не повинен йти на маніпуляції із боку Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до врегулювання ситуації в країні в "екстренному варіанті" і підуть на значні поступки у мирних переговорах з Росією, повідомляє The Times.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існують побоювання, що союзники "надто прагнуть" якнайшвидшого укладання мирної угоди.

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За його словами, врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції.

Переговори з Росією

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться у п'ятницю, 1 квітня . Крім того, евакуація людей із Маріуполя знову залишається під питанням.

Лідери Європейського Союзу та Китаю також проведуть саміт у форматі відеоконференції, головною темою якого стане ситуація в Україні.

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Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав головні вимоги в РФ на переговорах у Туреччині: