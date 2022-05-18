У Британії відреагували на ідею міжнародного трибуналу над Путіним

Ліз Трасс підтримала ідею кримінального трибуналу, який судитиме Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс підтримала ідею міжнародного кримінального трибуналу, який судитиме президента РФ Володимира Путіна та інших російських лідерів за війну в Україні. За її словами, вони мають бути притягнуті до відповідальності. Трасс заявила, що Лондон тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", – сказала Трасс.

Вона заявила, що Британія надіслала підтримку в Україну, щоб допомогти зібрати необхідні докази.

"Я говорила з українським урядом про цю ідею трибуналу. Ми відкриті до неї, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибіркові напади на цивільних осіб", – наголосила Трасс.

Вона додала: якщо суд допоможе це зробити, то Британія безперечно розглядає можливість його підтримки.

США запустили проєкт зі збирання доказів військових злочинів РФ в Україні

Державний департамент США оголосив про створення проєкту Conflict Observatory — для збору, аналізу та надання широкого доступу до доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злодіянь в Україні. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

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Програма охоплює документування, перевірку і поширення свідчень з відкритих джерел.

"Conflict Observatory аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів для використання в поточних та майбутніх механізмах підзвітності. Це охоплює в себе підтримку суворих процедур ланцюга поставок для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях. Онлайн-платформа буде відкрито публікувати документацію Conflict Observatory, щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації та пролити світло на зловживання", — йдеться у повідомленні.

Програма створюється з початковими інвестиціями в розмірі 6 мільйонів доларів США, а в майбутньому фінансування надходитиме від Європейської ініціативи демократичної стійкості (EDRI).

У березні Білий дім оголосив про виділення EDRI не менше 320 мільйонів доларів для зміцнення демократичної стійкості, просування зусиль з боротьби з корупцією та заохочення дотримання прав людини в Україні та регіоні.

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"Ця нова програма спостереження за конфліктами є частиною низки зусиль уряду США як на національному, так і на міжнародному рівнях, спрямованих на забезпечення відповідальності за жахливі дії Росії в майбутньому. ... Ми очікуємо, що інші міжнародні партнерські організації приєднаються в міру реалізації програми. Звіти та аналізи будуть доступні онлайн на вебсайті ConflictObservatory.org", — додали в Держдепі.

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