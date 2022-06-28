У Бурятії дружини окупантів вимагають повернути їх додому: що відомо

Підтверджено дані про 184 загиблих окупантів із Бурятії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бурятії в Росії дружини військовослужбовців записали звернення до глави республіки, щоб їх чоловіків повернули додому. Як зазначається, окупанти з січня вирушили на "навчання" і зараз перебувають в Україні,

Про це заявила одна з учасниць акції Віра Партілхаєва, пише "Радіо Свобода".

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Зокрема, дружини окупантів заявили, що з 24 лютого військові беруть участь у "спецоперації" – всі ці російські загарбники мають контузії легкого та середнього ступеня тяжкості.

"Телебачення не надає розголосу цьому беззаконню! Всі бояться, дана команда мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків на батьківщину", – написала Віра Партілхаєва у соцмережах, звернувшись до глави Бурятії Олексія Циденова.

Як зазначається, до звернення долучились дружини російських військових із п'ятої танкової Тацинської бригади. Загалом, за даними Сибір.Реалії, до середини червня підтверджено дані про 184 загиблих окупантів із Бурятії. Водночас офіційно Міноборони РФ ці дані не коментує.

Раніше ГУР Міноборони повідомило, що в Росії масово звільняються силовики. Співробітники ОМОН і СОБР бояться, що їх відправлять на війну в Україну – через це усі поголовно пишуть рапорти. Також російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, і п'ють алкоголь від страху.